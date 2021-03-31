この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【江差】新型コロナウイルス対策に役立ててもらおうと、明治安田生命函館...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は８日、同信金本店で２０２１年度...
【七飯】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１日、包括連携協...
船舶港湾作業などの函港作業（函館市万代町、吉野紳一社長）は２６日、北...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２４日、新型コロナウイルス感...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
損保ジャパン南北海道支店（鹿毛裕之支店長）は１７日、代理店組織のＡＩ...
函館市は３日、明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）と市民の健康...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
ＪＲ北海道は１６日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため...
【北斗】２６日に東京で行われた全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテ...
新型コロナウイルスワクチンの接種時期について、函館市は、６５歳以上の...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
卓球の第１３回北日本オープンニッタク杯（卓球ハウスファミリー主催）が...
【北斗】北斗市内の運動公園（押上）では、春休みを利用した陸上や野球な...
法務省人事（３１日、関係分） 退職...
高校バスケットボールのアリーナ強化練習会（バスケットボール指導者有志...