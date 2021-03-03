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船舶港湾作業などの函港作業（函館市万代町、吉野紳一社長）は２６日、北...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２４日、新型コロナウイルス感...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
損保ジャパン南北海道支店（鹿毛裕之支店長）は１７日、代理店組織のＡＩ...
函館市は３日、明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）と市民の健康...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
ＪＲ北海道は１６日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため...
北洋銀行（本店・札幌市）は２３日付で、五稜郭タワー（函館市五稜郭町、...
【鹿部】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健司...
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（ＪＡＩＦＡ）函館協会（亀田...
２日の低気圧接近による荒天で、道南発着の鉄道、空の便、フェリーに運休...
函館市内で２月に確認された新型コロナウイルス感染者は計６８人と、単月...
今月末で閉校となる函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）は２日、同校とし...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（組織委）は２日、全国で行...
【札幌】電源開発（東京）が青森県大間町に建設中の大間原発について、函...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
函館市議会は２日、各会派による代表質問が始まり、３氏が登壇した。辻俊...
【七飯】第１回七飯町議会定例会が２日開会し、会期を１９日まで（５～１...
【松前】松前町（石山英雄町長）は２日、２０２１年度予算案を発表した。...
【知内】知内町（西山和夫町長）は２日、２０２１年度予算案を発表した。...