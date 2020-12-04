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生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
北陸銀行奨学助成財団（富山県富山市、理事長・庵栄伸北陸銀行頭取）は１...
北海道信用保証協会はこのほど、４～９月の信用保証の実績を公表した。保...
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第一生命函館支社の社員ら１２人がこのほど、世界文化遺産登録を目指す北...
建て替えのため昨年１１月から仮店舗での営業を続けていた北洋銀行湯川支...
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みちのく銀行（本店・青森市）は１９日までに、ドコモ口座に加え新たにラ...
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日本たばこ産業（ＪＴ）道支社道南支店（岸博男支店長）は２日、新型コロ...
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道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
○…函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍でも自宅...
函館の郷土史家の木村裕俊さんの新著「『新羅之記録』の沈黙」の出版を記...