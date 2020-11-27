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北陸銀行奨学助成財団（富山県富山市、理事長・庵栄伸北陸銀行頭取）は１...
北海道信用保証協会はこのほど、４～９月の信用保証の実績を公表した。保...
函館商工信用組合（山本富靖理事長）は１０月３０日、あおぞら銀行（東京...
第一生命函館支社の社員ら１２人がこのほど、世界文化遺産登録を目指す北...
建て替えのため昨年１１月から仮店舗での営業を続けていた北洋銀行湯川支...
【札幌】２０２０年春入社予定の大学生や短大生の採用内定が全国一斉に解...
みちのく銀行（本店・青森市）は１９日までに、ドコモ口座に加え新たにラ...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
【札幌】２６日午前９時５分ごろ、札幌市のＪＲ函館線白石駅構内で、線路...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...