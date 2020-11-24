この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
北陸銀行奨学助成財団（富山県富山市、理事長・庵栄伸北陸銀行頭取）は１...
北海道信用保証協会はこのほど、４～９月の信用保証の実績を公表した。保...
函館商工信用組合（山本富靖理事長）は１０月３０日、あおぞら銀行（東京...
第一生命函館支社の社員ら１２人がこのほど、世界文化遺産登録を目指す北...
建て替えのため昨年１１月から仮店舗での営業を続けていた北洋銀行湯川支...
【札幌】２０２０年春入社予定の大学生や短大生の採用内定が全国一斉に解...
みちのく銀行（本店・青森市）は１９日までに、ドコモ口座に加え新たにラ...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
Ｑ 子どもたちのために遺言書を作成しようと思います。遺言書には決まっ...
環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」に函館でも...
函館戸井西、日新小学校、潮光、日新中学校の４校が統合し、来年４月に開...
函館市は２３日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
市立函館保健所と市教委によると、３０代女性教員は１５日に３７度台の発...
渡島総合振興局は１８日、大手就職情報会社「マイナビ」（東京）の高校生...
「勤労感謝の日」の２３日、函館八幡宮（川見順春宮司）で、五穀豊穣への...
北海道東照宮（函館市陣川町８２、大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
現役引退を表明したプロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの青山浩二投手...
【北斗】ミニバスケットの第３９回函館地区秋季大会（北海道バスケットボ...