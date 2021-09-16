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    企業探訪

    企業探訪／小田島水産食品

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    企業探訪／日本レンタカー

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    企業探訪／グローイングメタル

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    企業探訪／三友食品

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    　１９５６年創業の乾燥珍味を製造・販売する食品加工会社。２０２０年から...

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    企業探訪／ノースグリード

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    　２０１１年４月、活イカや活カニなど函館・北海道の海鮮を提供する居酒屋...

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    企業探訪／汐見商事

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    　函館市内で「活魚料理いか清」本店（本町）、同大門店（若松町）、「海鮮...

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    企業探訪／江藤美装

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    　江藤恭一社長が勤務していた札幌のビル清掃会社「日本美装工業」の函館出...

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    企業探訪／三栄水産工業

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    企業探訪／ファーストプッシュ

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    　代表の幅崎信秀さんが、金融機関、ハウスメーカー、不動産会社などでの勤...

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