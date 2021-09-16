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１９１４（大正３）年、函館市大手町の食料品店が始まりで、戦後の１９４...
１９６９年に新川町で創業。現在は２０２１年３月に開通した函館新外環状...
函館市入舟町の金属リサイクル業「有限会社金子商事」のグループ会社とし...
１９７４年設立の自動車整備会社で、２０１０年から一戸直之さんが社長を...
１９５６年創業の乾燥珍味を製造・販売する食品加工会社。２０２０年から...
２０１１年４月、活イカや活カニなど函館・北海道の海鮮を提供する居酒屋...
函館市内で「活魚料理いか清」本店（本町）、同大門店（若松町）、「海鮮...
江藤恭一社長が勤務していた札幌のビル清掃会社「日本美装工業」の函館出...
１９８６年設立の水産加工会社で、２０１１年から坂本啓司さんが２代目の...
代表の幅崎信秀さんが、金融機関、ハウスメーカー、不動産会社などでの勤...
【北斗】１５日午後０時５５分ごろ、北斗市向野の八郎沼公園で、利用者か...
上ノ国町を中心に近海で上がった新鮮な魚介を使用し、可能な限り添加物を...
【森】道教育大函館校の２、３年生５人がこのほど、森町で１２日間の長期...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...