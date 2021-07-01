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道産食材の通信販売会社としてスタートし、２０１２年から老舗かまぼこ店...
１９５５年創業。２０１９年４月から成田豊さんが３代目の社長を務める。...
ネイルサロン「爪屋ＮａｉｌＣｕｂｅ」を岐阜県で開業し、２００６年に「...
１９９６年に七飯町でそば処「ふでむら大中山店」を創業し、２０２０年、...
木古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」内のパン店「コッぺん道土」を運...
函館市内の設計事務所で一級建築士をしていた二本柳社長が１９８５年に独...
和食店「四季海鮮 旬花」の運営ほか、仕出しや弁当販売事業を展開。函館...
函館市宮前町の「中華料理 李太白ＲＩ－ＨＡＫＵ」を運営する。同店は２...
新型コロナウイルス感染拡大による外出制限や在宅勤務の増加による需要に...
１９５２年１２月設立。２０１９年３月から函館市桔梗１に事業所を構える...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（町緑町、倉持篤理事長）が３０日、町館浦４...
【上ノ国】上ノ国町の矢代智樹教育長は６月２３日の町議会定例会で、昨年...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
函館市社会福祉協議会はこのほど、函館中の沢小学校（樫野人範校長）で４...
学校統合に伴い今年度で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）は８月...
函館公共職業安定所（ハローワーク函館）で学生向け就職支援の利用の仕方...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...