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函館市宝来町で料亭「冨茂登」を営む。１９６１年、芸者として活躍してい...
レザークラフト用品の専門店「ローハイド」を４０年以上に渡り運営。種類...
２０００年７月、函館市人見町の１号店からスタートした「パン エスポワ...
１９３０年創業の「東寿司」がルーツの「居酒屋 宝来東屋」を運営。後継...
１９４５年創業の「太田かまぼこ」から１９９２年に独立し、マルヒロ太田...
函館市末広町で「十字屋食料品店」を営む。昭和初期から自家焙煎のコーヒ...
車両部品や包装資材、ＩＴ関連など多彩な事業を手掛ける総合商社。設立か...
１９４０年設立の老舗タクシー会社。函館市内・近郊で１９７台の車両を運...
小学生の頃から獣医師への道を志していた院長の稲船清英さん。獣医師免許...
１９７４年創業の生花店。２０００年、業務拡大により法人化。道南産の生...
市立函館保健所は１８日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
【江差】江差小学校（角田昌宏校長）の１、２年生がこのほど、同校で「自...
【七飯】北海道電力が企画した「おうちにいながら北海道地域応援企画」の...
〝食と関わり人と地域に貢献する〟を経営理念に、２００７年７月、北斗市...
遺愛女子高校に昨年１１月から、マレーシアからの留学生、エリ・チャンさ...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...