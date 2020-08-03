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函館にドイツ伝統の食肉加工製法を伝えたマイスター、カール・ワイデル・...
森町の農家の４代目・鳥潟孝広代表が１９９３年に設立した産地直送ギフト...
１９５７年３月創業の曽根食品の関連会社・株式会社モレスとして１９８６...
噴火湾が目の前に広がる工場でホタテ・タラコの加工を行う鹿部町の水産加...
漁港の大規模補修や道路・治山工事など公共土木工事を主軸に事業を進める...
一般家屋からビル・マンション、公共施設まで、函館市内各所で幅広く防水...
業務用冷凍・冷蔵庫や空調機器をはじめとする温度管理機器の設計・製造を...
福島町を拠点に一般・産業廃棄物の収集・運搬を手掛ける。福島・松前両町...
取れたての鮮度と味わいをキープした冷凍の「いかそうめん」や北海道産水...
北斗市東浜に本社と作業場を構え、再生資源回収事業に取り組む総合リサイ...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）はこのほど、首都圏に...
「Ｆ‐ＣＯＮ」（光冷暖システム）と「健康雑貨」の販売を行う北斗市の健...
夫婦で築いた庭に笑顔を咲かせ 愛犬と一緒にほっと一息 東京からＵター...
訪問介護の役割 ～介護保険制度の本質「自立支援」を理解して～ 訪問...
夏季北海道大会南北海道大会第１日（８月３日）１回戦 札幌円山球場知内―...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...