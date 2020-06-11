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札幌の海産物卸会社で経験を積んだ後藤社長が、故郷・函館で独立開業。バ...
土地・建物の売買、賃貸物件の運営・管理を中心に事業を展開する不動産業...
新築住宅向けのオーダーカーテンの縫製・販売を主力に、壁紙、床材など資...
昭和４８年、富岡町で創業、同５０年には湯川町に店舗をオープン、平成１...
車体にミズバショウのロゴをデザインしたバスを３０台以上そろえ、路線バ...
地産地消を目指し、北海道産の素材を積極的に活用した商品を展開。道産小...
女性スタイリストが親身になって施術を行う美容室「Ｃｕｒｅ（キュア）」...
１９５６年の創業以来、北海道および東北エリアの港湾・漁港の建設および...
生花の販売から出発し、２０２１年に創業１００周年を迎える北斗市の葬儀...
大沼・小沼を周遊する遊覧船の運航を手掛ける。１９６２年の営業開始以来...
昨年１２月に発表された第２４回全国高校新聞年間紙面審査賞で、市立函館...
函館市は１０日、市議会第２回定例会最終日の１２日に追加提案する補正予...
函館市の公益施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）の２...
遺愛女子高校（福島基輝校長）は８日、同校３年の生徒が制作した新型コロ...
函館市社会福祉協議会が運営する総合相談センターに「不登校」と「ひきこ...
【七飯】函館中央署署員と道警マスコットキャラクター「ほくとくん」は１...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①教育...
本紙に「新型コロナウイルス」の７文字が登場するようになったのは１月下...