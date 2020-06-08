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札幌の海産物卸会社で経験を積んだ後藤社長が、故郷・函館で独立開業。バ...
土地・建物の売買、賃貸物件の運営・管理を中心に事業を展開する不動産業...
新築住宅向けのオーダーカーテンの縫製・販売を主力に、壁紙、床材など資...
昭和４８年、富岡町で創業、同５０年には湯川町に店舗をオープン、平成１...
車体にミズバショウのロゴをデザインしたバスを３０台以上そろえ、路線バ...
地産地消を目指し、北海道産の素材を積極的に活用した商品を展開。道産小...
女性スタイリストが親身になって施術を行う美容室「Ｃｕｒｅ（キュア）」...
１９５６年の創業以来、北海道および東北エリアの港湾・漁港の建設および...
生花の販売から出発し、２０２１年に創業１００周年を迎える北斗市の葬儀...
オフィスや店舗で使用する事務機器やＯＡ機器の販売、レンタル、保守管理...
函館市住宅都市施設公社は、気温上昇により五稜郭公園内でジョギングやウ...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽１歳８カ月児健診（保健センター／後０時１５分） ...
【知内】構口（かまえぐち）建設（町重内、構口等社長）は４日、新型コロ...
【札幌】道と札幌市は８日、新型コロナウイルスに感染した男性１人が死亡...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸代表、会員６人）は５月３０日、町五...
老舗を守る大将の技ともてなしが魅せる 飛び切りの寿司に感動 駅前通り...
炭酸飲料「コアップガラナ」を製造・卸売している「株式会社小原」は地元...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」に隣接する商業施設「男爵ラウンジ」...
函館市駒場町のカトリック湯川教会（リッタースハウス・フィリップ神父）...