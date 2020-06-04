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土地・建物の売買、賃貸物件の運営・管理を中心に事業を展開する不動産業...
新築住宅向けのオーダーカーテンの縫製・販売を主力に、壁紙、床材など資...
昭和４８年、富岡町で創業、同５０年には湯川町に店舗をオープン、平成１...
車体にミズバショウのロゴをデザインしたバスを３０台以上そろえ、路線バ...
地産地消を目指し、北海道産の素材を積極的に活用した商品を展開。道産小...
女性スタイリストが親身になって施術を行う美容室「Ｃｕｒｅ（キュア）」...
１９５６年の創業以来、北海道および東北エリアの港湾・漁港の建設および...
生花の販売から出発し、２０２１年に創業１００周年を迎える北斗市の葬儀...
オフィスや店舗で使用する事務機器やＯＡ機器の販売、レンタル、保守管理...
五稜郭駅前に自社ビルを構え、美容室や、ブライダル・成人式・卒業式など...
【知内】湯ノ里小学校（古館勉校長、児童１１人）は３日、町重内の水田で...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長、会員６人）が江差町泊町で栽培...
快活なママがもてなす居酒屋や本格洋食レストラン、 焼き鳥店気分に合わ...
札幌の海産物卸会社で経験を積んだ後藤社長が、故郷・函館で独立開業。バ...
函館市が地元ケーブルテレビ局「ＮＣＶ」に委託制作する特別番組が６日か...
函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は、今年度、同校敷地内に畑...
外出自粛、テレワーク…新型コロナウイルスの感染拡大は生活の変化をもた...
ＪＲ北海道の土田徳造函館支社長（５７）が３日、新任あいさつのため函館...