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【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
函館、青森の両商工会議所が新型コロナウイルス下での販路拡大に向け、全...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は８日、１１月の道南金融経済概況を発表...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月２９日、９月の雇用失業情勢...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
函館商工会議所女性会（平山勢津子会長）は４日、函館駅前ビル（若松町）...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、８月の雇用失業情勢を発表し...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
政府・与党は新型コロナ対策として、１８歳以下の子どもに１０万円（うち...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二氏（６２）＝道８区＝が、枝野幸男前代表の...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１８日に解禁と...
石油情報センター（東京）は１７日、１５日時点の石油製品価格調査の結果...
ざいだん出前コンサート「物語付きフルート二重奏曲『竹取物語』」が１２...
１０月に滝川市で開かれた第４５回北海道道場少年剣道大会（全日本剣道道...
１０００円以下のリーズナブルな価格で定食を提供する「めざまし食堂」（...
今年度の函館市スポーツ少年団卓球交流大会（函館市スポー津少年団本部主...
〇…遺愛幼稚園（元町）で１６日、花王グループによるリモ...
函館市内の外国人技能実習生を対象とした日本文化の体験会が１０日、函館...