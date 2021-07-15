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紅藻ダルスの小形葉体は、大形葉体に比べたんぱく質やビタミン含有量がよ...
道中小企業家同友会函館支部の青経未来塾は６日、７月例会を函館市民会館...
２０２２年度採用の「函館合同企業説明会」が８日、フォーポイントバイシ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...
函館物産協会（宮川昭平会長、会員７７社）は、２０２０年度の取扱高をま...
【北斗】若手農業者組織「渡島４Ｈクラブ連絡協議会」（出口拓也会長）と...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は６月２９日、６月例会を...
函館市は２日、フォーポイントバイシェラトン函館で合同企業説明会を開い...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、７月の道南金融経済概況を発表し...
札幌国税局は１日、相続税や贈与税の課税基準となる路線価（２０２１年１...
フォーポイントバイシェラトン函館（若松町、上谷智雄総支配人）は２３、...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
道中小企業総合支援センター（札幌）は、地域課題の解決に向け新たな起業...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は、１７日午前１０時から函館...
内外情勢調査会函館支部は１３日、７月の支部懇談会をホテル函館ロイヤル...
軟式野球の第６６回全国選手権大会兼第７１回北海道高校選手権大会函館支...
賃貸住宅大手の大東建託（東京）は１４日、各地域の居住者満足度を調査し...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５日の函館空襲の犠牲者を追悼する慰...
東京五輪バドミントン競技出場に向け、函館市で事前合宿中のカナダ代表チ...
１３日は北海道の「飲酒運転根絶の日」。２０１４年の同日、小樽市内の飲...