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北海道信用保証協会（札幌）はこのほど、２０２０年４～１２月の信用保証...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７１社）の第３...
【江差】追分カード・えさし会（打越東亜夫理事長）は１５日、同町本町の...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会（事務局・役場産業振...
「湯川商店街スタンプラリー」（湯川商店街振興組合、湯川温泉商工親和会...
【七飯】七飯町商工会は、国が提唱している「新しい生活様式」に沿って、...
函館税関がこのほどまとめた昨年１１月の道内の外国貿易概況によると、輸...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）はこのほど、渡島・桧山管内の１１月...
新型コロナウイルスという未曽有の国難と戦い続けてきた２０２０年が、間...
【七飯】北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、５６８社）の...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４月）の天候の見通し...
総務省は２５日、今冬の大雪に伴う除雪費用の増加に対応した特別交付税を...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが講師とな...
函館音楽協会（宍戸雄一会長）は２４日、今年度の表彰式を函館市民会館小...
住民基本台帳に基づく２０２０年１２月末時点の函館市の人口は、前年同月...
函館市芸術ホールで３１日まで開催中の市民美術展「第２１回はこだて・冬...
北海道開発局は、２０２１年度の「公共施設見学ツアー」を企画・催行する...
函館市の２０２１年度予算編成が最終盤を迎え、工藤寿樹市長による査定が...
【鹿部】任期満了に伴う鹿部町長選、町議選は２月２日の告示まで１週間と...
函館市は２０日、今年度の「ワーク・ライフ・バランスセミナー」を開催し...