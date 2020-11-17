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団体活動を通じて納税意識の高揚に寄与した人をたたえる納税表彰が１３日...
函館市内と近郊の企業で構成する道南I・II・III（ひふみ）会（今井...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は９日、１１月の道南金融経済概況を発表...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１０月３０日、渡島・桧山管内の９...
年末調整の実務を学ぶセミナー（函館商工会議所主催）が１０月２７日、同...
函館税関はこのほど、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出...
道中小企業家同友会函館支部の１０月例会が１４日、ホテル函館ロイヤルで...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は１３日、同会（五稜郭町）で「第９回青...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
【江差】江差商工会（赤石智恵美会長）が新型コロナウイルス感染予防のた...
全国で新型コロナウイルス感染者が急増する中、函館市内でも１１月に入っ...
函館工業高校環境土木科２年の中西伶旺さん（１７）が、第４０回道高校生...
函館市は、高齢者の虐待・孤立防止を市民に啓発するパネル展を、２０日ま...
道南の７消防本部の救急隊が参加し、救急搬送の迅速性と的確性を競う「救...
【鹿部など】フットサルの第３２回全道ジュニアユース（Ｕ―１５）大会函...
冬の足音が急に高く聞こえ始めた。気温は一気に下がり、最高気温が１０度...
函館市民文化祭の舞台部門として、函館出身の喜劇俳優益田喜頓さん（１９...
総合型潮スポーツクラブ（渡辺広幸代表）は１５日、函館中部小学校でフリ...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、チベット地方の伝統的なじゅうた...
地域の今後と未来の子どもたちにできる取り組みを考えるイベント「食でつ...