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函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、管内の７月の雇用失業情勢を...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
函館財務事務所（峯村一久所長）は２８日、４～６月期の経済概況「道南経...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館税関は１９日、７月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額...
函館税関がまとめた２０２０年上半期（１～６月）の道外国貿易速報による...
【七飯】町は、宿泊促進事業として、町内の宿泊施設利用者に町商工会が発...
函館商工会議所は、２０２１年４月から一般事務として採用予定の正社員を...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
函館大妻高校（池田延己校長）で１４日、若者の魚類消費拡大につなげよう...
函館市内の英語好きな高校生でつくる学生団体「ＴｅｅｎｓＬａｂ（ティー...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
安倍晋三氏の後継を決める自民党総裁選で、菅義偉官房長官が新総裁に選ば...
【七飯】函館黒船地域活性化協議会（小林一輝会長）は１０月２、３の両日...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は、渡島・桧山管内に住む６５歳以上を対...