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丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
【北斗】市と北斗市商工会は、市内商店などへの支援策として実施している...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（倉持篤理事長）が手掛ける、食堂を併設した...
函館堀川郵便局（角田直樹局長）はこのほど、函館赤十字病院（堀川町６、...
【七飯】町本町６の国道５号沿いに１日、野菜直売所「まるこう直売所」（...
新型コロナウイルスの感染拡大で、非対面型の接客が普及する中、住宅設備...
新型コロナウイルス禍で苦境に立つ函館市内の食品関連業者の商品をＰＲす...
岩手県花巻市の特産品を集めた「第２回お取り寄せ！いわて花巻プチうまい...
道は、今月２３～２５日に札幌市内で日本酒の味や風味を競う「北海道の酒...
テーオーデパート（函館市梁川町）は８月２７日、楽天ペイメント（東京）...
【写真特集】第７４回北海道高校南・北ラグビーフットボール選手権大会兼...
【北斗】ラグビーフットボールの第７４回北海道高校南・北選手権大会兼第...
８月に札幌市などで開かれた中学硬式野球の第４３回全道選手権兼第１９回...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝の再試合が１１日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、新型コロナウイルス禍で生...
国立音楽大学北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日、「第１３回定期演奏...
北斗市在住の水口司さん（６６）と七飯町在住の横岸澤英二さん（６９）に...
函館音楽協会（石丸典子会長）は２３日、市芸術ホールで「第６２回ジュニ...
創立７０周年記念「第６８回函館書藝社会友・公募展」（函館新聞社など後...
小型バスを改造した老舗移動ラーメン店「函館元祖バスラーメン」の老朽化...