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毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
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第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
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出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
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