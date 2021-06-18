この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市企業局交通部は、６月１０日の「路面電車の日」を記念し、明治時代...
２０日の父の日を前に、函館市内の百貨店などでは父の日商戦が活気づいて...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１４日、函館市内５店舗で大手出...
【森】岩見沢農業高校などは１０日から、道内一の生産量を誇る空知管内の...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」では、父の日に向けたオードブ...
函館蔦屋書店（石川町８５）で１９、２０日の両日、日々の暮らしに彩りを...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は７日から、地元客をターゲッ...
テーオーデパート（函館市梁川町、伊藤由喜社長）は３日、２、３階フロア...
丸井今井函館店（本町）で１日、お中元の注文受け付けが始まり、開店直後...
【福島】福島町まちづくり工房は、福島吉岡漁協とのコラボ商品で同漁協の...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
東日本電信電話...
【写真特集】高体連サッカー全道大会３日目・函大谷（１７日）...
【室蘭】高体連全道大会の陸上は１７日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場...
【写真特集】高体連陸上全道大会３日目（１７日） ...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後１時から開講す...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...