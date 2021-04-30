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各館自慢の温泉巡りを楽しんでもらおうと、花びしホテル（西村有人社長）...
丸井今井函館店（函館市本町）で２４日、「函館渡島福祉団体合同販売会」...
函館市梁川町の「ホテルテトラ」（吉川政見支配人）は２４日から、毎年恒...
函館市元町の結婚式場「センティール・ラ・セゾン函館山」（伊藤峻一支配...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が開業４周年を迎えた２２...
函館市大森町の「ホテル函館ロイヤル」（山野忠則総支配人）を経営するマ...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が、開業４周年を迎える２...
２２日にリニューアルオープンする函館市本町の複合商業施設「シエスタハ...
業務用の厨房や調理器具などを販売する「東海商事」（函館市亀田町２２、...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１３日、２...
春の行楽シーズンで交通量が増加する時期に合わせ、函館中央署（上野泰広...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」は３０日～５月６日の期間限定で、七...
函館市本通２の絵画教室アップルムーン（三浦卓也代表）の教室展が２９日...
【北斗】松前藩戸切地陣屋跡（市野崎）で２９日、北斗陣屋桜まつり（市商...
日本航空（ＪＡＬ）は２９日、奥尻空港の荒天のため、函館―奥尻間の１往...
渡島総合振興局は、人の移動が活発になる大型連休に合わせ、新型コロナウ...
５月９日の「母の日」に向け、函館市内の雑貨店や生花店では、商戦が本格...
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株による感染が全国的に拡...
春の大型連休が２９日、スタートした。ＪＲ新函館北斗駅では、東京方面か...
〇…道は、今夏に期待される「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺...