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函館市梁川町の「ホテルテトラ」（吉川政見支配人）は２４日から、毎年恒...
函館市元町の結婚式場「センティール・ラ・セゾン函館山」（伊藤峻一支配...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が開業４周年を迎えた２２...
函館市大森町の「ホテル函館ロイヤル」（山野忠則総支配人）を経営するマ...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が、開業４周年を迎える２...
２２日にリニューアルオープンする函館市本町の複合商業施設「シエスタハ...
業務用の厨房や調理器具などを販売する「東海商事」（函館市亀田町２２、...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１３日、２...
２５日で創業１２９周年を迎える丸井今井函館店で１３日、「開業記念 春...
オンライン形式による気候変動サミット（主催・アメリカ）が２２日、開か...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）は３学年の選択授業で、地元の特...
函館中央署は２６日、函館市中野町の市道で２０日に発生した死亡事故の現...
【北斗】北斗市健康センター「せせらぎ温泉」は、２８日から露天風呂にヤ...
国際ソロプチミスト（ＳＩ）アメリカ日本北リジョンが行う「“夢を生きる...
函館市文学館は今年度の石川啄木直筆資料展「啄木と郁雨～智慧とその深き...
函館山花しるべな会の藤島斉代表が案内役を務める「函館山 季節ごとの野...
〇…函館西署（奈良敏明署長）は２６日、同署管内の１０人に対し、函館西...
日本の伝統手芸「刺し子」を制作するワークショップが２５日、陶芸教室「...
函館市社会福祉協議会（市社協は）は土、日曜日を除いたゴールデンウイー...