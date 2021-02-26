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日本郵便北海道支社（札幌市中央区）は３月１日、函館市内などの郵便局で...
地元飲食店の支援などに取り組む「ハコダテミライカモン」（函館市大手町...
函館市昭和１の美容院「ＣＡＬＩＦ ｈａｉｒｓｔｏｒｅ（キャリフヘアス...
ギフト販売のハリカ新函館店（本通２、佐藤和也店長）は１９日、新型コロ...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
函館市内の食品関連企業２社の自社製品に対し、地元デザイナーがオリジナ...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１２日に開...
北海道に特化した生産物や特産品を販売する通販サイト「道南地元市場」を...
【木古内】町は８日から、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う飲食の...
函館市は２５日、総額２５億円強の新型コロナウイルス感染症対策を発表し...
函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、世界文化遺産登録を目指す北海道と...
函館市の工藤寿樹市長は２５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスワク...
函館市議会の第１回定例会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２１年度市...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２５日、２０２１年度予算案を発表...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（橋本聖子会長、以下・組織...
今年１月、筆者の自宅から直線距離にして２００メートルもないところで住...
北海道重症心身障害児（者）を守る会は２８日午後１時から、函館アリーナ...
五稜星の夢（ほしのゆめ）実行委は、五稜郭公園で実施中のイルミネーショ...
北海道漁業就業支援協議会（札幌）と道は２７日、就業希望者と漁協・漁業...