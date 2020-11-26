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日本最大級のヘアコンテスト「スタイリングコレクション」の第２３回北海...
温泉施設で入浴料の割引サービスなどが受けられる「道南近郊湯巡りパスポ...
イオン北海道（青栁英樹社長）とダイエー（近澤靖英社長）は１９日、イオ...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
一般財団法人北海道食品開発流通地興（函館、谷沢広代表理事）は、中国の...
函館市内で美容室を営むスコール（柳館幸子代表）は２３日午前９時から、...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
【鹿部】セイコーマート鹿部店（宮浜９４）は、１０月中旬から地元の特産...
函館市中島町の花屋「ガーデンショップきこうえん」（桜木美貴子店長）が...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
【木古内】函館開発建設部の工事の受注業者でつくる「第３工務課安全連絡...
飲食店経営のタクエイ（北斗市追分３、澤田和子代表）は１２月１日、函館...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作...
函館在住の画家、小原雅夫さん（７２）がフランス・パリで毎年２月に開か...
遺愛女子中学高校（福島基輝校長）と函館白百合学園中学高校（高橋眞理子...
【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...