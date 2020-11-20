この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
温泉施設で入浴料の割引サービスなどが受けられる「道南近郊湯巡りパスポ...
イオン北海道（青栁英樹社長）とダイエー（近澤靖英社長）は１９日、イオ...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
一般財団法人北海道食品開発流通地興（函館、谷沢広代表理事）は、中国の...
函館市内で美容室を営むスコール（柳館幸子代表）は２３日午前９時から、...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
【鹿部】セイコーマート鹿部店（宮浜９４）は、１０月中旬から地元の特産...
函館市中島町の花屋「ガーデンショップきこうえん」（桜木美貴子店長）が...
丸井今井函館店（函館市本町）で１日、お歳暮の注文受付が始まった。新型...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...