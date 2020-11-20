函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 11月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    小売・サービス

    ボージョレ・ヌーボー１９日解禁

    [ 小売・サービス ]

    　フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...

    ボージョレ・ヌーボー１９日解禁
    小売・サービス 記事一覧へ

    最新記事

    函館市議会　２４日に臨時会

    [ 政治・行政 ]

    　函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...

    函館市議会　２４日に臨時会
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    飲食店５００カ所で感染対策啓発　店側も対応一層気を引き締め

    飲食店５００カ所で感染対策啓発　店側も対応一層気を引き締め

    軽症者向け宿泊療養施設開設を　函館市が道に要望

    軽症者向け宿泊療養施設開設を　函館市が道に要望

    職員の感染対策徹底求める　市が福祉施設に文書通知

    職員の感染対策徹底求める　市が福祉施設に文書通知

    函館大妻が来年度から新制服導入、２３年に創立１００周年

    函館大妻が来年度から新制服導入、２３年に創立１００周年

    函館市議会　２４日に臨時会

    函館市議会　２４日に臨時会

    小学生高学年団体で光洋館が４連覇　少年団柔道交歓会

    小学生高学年団体で光洋館が４連覇　少年団柔道交歓会

    スナップ・アイ／スポーツグラフ

    スナップ・アイ／スポーツグラフ

    箱館写真の会・野戸代表がオンラインＤＢ活用方法紹介

    箱館写真の会・野戸代表がオンラインＤＢ活用方法紹介

    函館水墨画の会秀作展　２４日まで

    函館水墨画の会秀作展　２４日まで

    七飯で高機能マスク工場稼働　トップシェア目指す

    七飯で高機能マスク工場稼働　トップシェア目指す

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月20日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月20日のイベント情報

    2020年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク