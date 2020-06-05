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丸井今井函館店（本町）で１日、お中元の注文受付が始まった。今年は新型...
【江差、厚沢部】えさし海の駅「開陽丸青少年センター」内のアンテナショ...
建設資材・食品卸の第二物産（田中雅世社長）は３０日、函館市西桔梗町の...
ガラス施工の「大竹商店」（函館市昭和４、大竹昌尚社長）が、新型コロナ...
函館市の五稜郭タワー（中野恒社長）は、新型コロナウイルス感染予防のた...
函館市内でプレイガイドを展開する松柏堂（豊川町）が委託を含む５店舗を...
新型コロナウイルスの影響で遠のいた客足を呼び戻そうと、函館朝市で２５...
国の道に対する緊急事態宣言が解除されたのを受け２７日、丸井今井函館店...
【福島】福島町まちづくり工房の「蝦夷鹿の角高級万年筆」が福島町ふるさ...
休業や営業の時間短縮などに取り組んできた函館市内の商業施設でも、感染...
【北斗】観光交流センター本館（ＪＲ新函館北斗駅構内）のアンテナショッ...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場では、１３日に開幕する函館競馬に向...
老舗洋食店の五島軒（末広町、若山直社長）は５日、新型コロナウイルスと...
函館朝市の「えきに市場」は、新型コロナウイルス感染拡大策として政府が...
【札幌】鈴木直道知事は５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの有無...
道立函館美術館（五稜郭町３７）で５日、特別展「愛するひと やなせたか...
【北斗】ホーム企画（函館市五稜郭町、角田隆芳社長）グループが運営する...
【札幌】道は５日、石狩管内で６０代男性１人が新たに新型コロナウイルス...
【北斗】函館地区サッカー協会（高山幸雄会長）は２日、サッカーの普及、...
【鹿部】町は２日、お誕生祝い品贈呈事業の第１号として、４月１４日に生...