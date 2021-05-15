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建設コンサルタント業のエル技術コンサルタント（本社・札幌、深見実男社...
【八雲】２０３０年度末の開業を目指して進められている北海道新幹線の札...
【江差】田畑建設（町伏木戸町、田畑昌伸社長）は２日、同社の創業１００...
【札幌】道はこのほど、廃棄物の発生・排出抑制や二酸化炭素の排出抑制に...
戸沼岩崎建設（函館市湯川２、戸沼淳社長）は３月２４日、新型コロナウイ...
函館市入舟町で家具工房「くらｃｒａ」を主宰する家具職人、鳥倉真史さん...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
函館市内の地域高規格道路「函館新外環状道路」の空港道路（１０キロ）の...
會澤高圧コンクリート（本社・苫小牧市）はこのほど、バクテリアの代謝機...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...