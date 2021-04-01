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【長万部】生コンクリート製造５社でつくる北渡島生コンクリート（井町孝...
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道南の建築板金業者３８社でつくる函館建築板金事業協同組合（平田昭市代...
函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
渡島総合振興局（４月１日） 転出...