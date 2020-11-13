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【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）の十亀謙太さん（３１）が、今年度の函...
【札幌】東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）北海道支社は、リニューアル...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...
勤労者退職金共済機構建退共北海道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設...
ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェクト（山内一男理事長）は２６日、国の...
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昨年１月に閉店したＪＲ函館駅前の老舗百貨店「棒二森屋」跡地の再開発に...
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函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
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渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...