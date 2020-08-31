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函館開発建設部は７月３１日、２０１９年度事業を対象に優良な工事や業務...
ドーピー建設工業（札幌市、稲田義行社長）は１８日、函館市役所周辺で清...
【長万部】北渡島生コンクリート（井町孝彦社長）は１５日、北海道新幹線...
【七飯】住宅販売を手掛けるハウスメーカー９社が参加する七飯町大中山２...
【上ノ国】電源開発（本店・東京都中央区）は、桧山沖エリアでの洋上風力...
函館労働基準監督署はこのほど、一定規模以上の建設工事で無災害を達成し...
■本持仁史・函館労働基準監督署長 新型コロナウイルスが世界的に猛威...
■樺澤孝人函館開発建設部長 北海道開発局函館開発建設部では、北海道総...
■坂野伸治渡島総合振興局・桧山振興局副局長 今年も７月１日から７日ま...
【松前】東亜建設工業北海道支店（小野寺勇支店長）は８月２７日、地域貢...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （２日）...
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
【札幌】道と札幌市は３１日、道内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】新型コロナウイルスの影響で臨時休業中だった函館七飯ゴンドラは...
福祉ハイヤー、福祉タクシーとは 福祉ハイヤー、福祉タクシーとは一般乗...
とことん結果にこだわり笑顔を広げ 函館で一番信頼されるエステサロンに...
「周辺環境との調和」を重視した土木設計、測量調査、自然環境調査を行う...