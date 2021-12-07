この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…カゴメ（愛知）は、季節限定「野菜生活１００ 濃厚果実 博多あまお...
○…「葵食堂」がこのほど、函館市湯川町１の２７の５（函...
〇…今年１８周年を迎えた「アメリカンカフェＧＩＮＪＹ’ｓ（ギンジーズ...
○…自家焙煎コーヒー豆の店「ブルースの木」がこのほど、函館市宝来町７...
○…「中華料理 李太白（りはく）」（函館市宮前町３０の２、セイコービ...
○…新車・中古車販売「Ａｕｔｏ Ｓｈｏｐ ＣＡＲ―ＬＵ...
○…「地酒・ワイン屋 みのや」（函館市昭和１の２６の２３、桐花通沿い...
〇…「居酒屋 二海（ふたみ）酒場」がこのほど、函館市本...
○…「コーヒー・ケーキショップ美鈴湯川店」（函館市湯川町２の２９の１...
○…「カフェ／トラットリア＆（アンド）」（函館市石川町...
函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２１人）は６日、３日に亡...
国道２７８号尾札部道路の整備促進を目指す尾札部道路建設促進地域協議会...
講座やワークショップ（ＷＳ）を通じ、幅広い年代が学びを深めるイベント...
若手創業者の支援や育成を目的とした「創業者との交流カフェ」（函館市主...