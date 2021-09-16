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○…サッポロビール（東京）は、リージョナルマーケティン...
○…カゴメ（愛知）は、「１食分の野菜を使ったスイートコ...
○…２０年以上営業し惜しまれつつ閉店した「居酒屋こざる...
○…「コスタ ビューティー＆コミュニティー」（森田恵弓...
○…ＪＴ（東京）は、セブンスターブランドから「セブンスター・ニッポン...
〇…「民芸はこだて」（棟方宗維店主）がこのほど、函館市...
○…美容室「ＨａｉｒＳａｌｏｎ ＳｉＢｅｌｌｅｓ（シベ...
○…「美容室Ｃｕｒｅ（キュア）」（脇田幸子代表）がこの...
○…持ち帰り専門店「おにぎり あゆみ屋」（函館市上湯川町４６の５、セ...
○…旬のスイーツを販売する「カパーナ ローサ カリーナ...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...