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○…「パールライオン函館店／カカオキャット函館」がこの...
○…ＪＴ（東京）は、高温加熱型の加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エ...
○…２０１９年にポップアップショップとして開業した「ホテイヤサンドイ...
○…パーソナルビューティーサロン「ｒｅｊｏｉｃｅ（リジョイス）」（函...
○…「ＭＡＣＨＩＢＥＮ（マチベン）」がこのほど、函館市本通２の３３の...
○…「コーヒー・ケーキショップ美鈴湯川店」（函館市湯川町２の２９の１...
○…「大正庵」（紺野大地店主）がこのほど、北斗市七重浜...
○…「お茶の土倉」としておなじみの土倉（札幌）は、「北海道産ごぼうの...
○…「Ｃｈａｉ茶（チャイチャ）」（梅田美奈子オーナー）がこのほど、函...
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函館の老舗レストラン「五島軒」（末広町）は８月３０日付で、若山豪社長...
【北斗、七飯】少年野球の太陽グループ杯争奪第２８回全道少年選抜大会渡...
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函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
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函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
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