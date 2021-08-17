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○…「ＭＡＣＨＩＢＥＮ（マチベン）」がこのほど、函館市本通２の３３の...
○…「大正庵」（紺野大地店主）がこのほど、北斗市七重浜...
○…「お茶の土倉」としておなじみの土倉（札幌）は、「北海道産ごぼうの...
○…「Ｃｈａｉ茶（チャイチャ）」（梅田美奈子オーナー）がこのほど、函...
○…「やきとり大勝」（函館市白鳥町１４の１３、函館白鳥...
○…函館市の赤川通り沿いで１２年間営業した「居酒屋かま...
○…「手打ち蕎麦（そば）蔵山」（函館市本町３４の１４、...
○…「中華ジャンジャン」（北斗市七重浜４、イオン上磯店内）、「パーラ...
○…「そば・お食事処 のとや」（北斗市七重浜７の１５の...
○…席数５０席の大型ラーメン店「麺や北斗武蔵」（杉澤弘幸店長）がこの...
函館市内の８月単月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、１６日...
函館市が公表する市内の医療提供体制の状況（１２日現在）によると、確保...
道南の町では、お盆期間に成人式を開く町があった。このうち上ノ国町では...
函館市連合遺族会（浜野幸子会長）は１５日、同市青柳町の函館護国神社（...
戦時中、食糧増産のため全国の学生が道内で農作業に従事した学徒援農の存...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は１５日、本願寺派函館別院（東川町１...
第二次世界大戦の終戦から７６年を迎えた１５日、道南地域平和運動フォー...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
立秋（７日）の函館は函館地方気象台の観測史上最高の３３・９度を記録し...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２３日午前１０時から、花びしホテル（...