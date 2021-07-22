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〇…今年で開店１０周年を迎えた人気店「らーめん旭」（函館市昭和２の２...
○…「パティスリー メゾン フジヤ ハコダテジャパン」がこのほど、函...
○…「美食房登楽居（とらい）」（函館市松風町７の１２、大門仲通り沿い...
○…「居酒屋飛昇（ひしょう）」がこのほど、函館市北美原...
○…「肴料理とお酒 旬味鹿六（しゅんみかろく）」（函館市本町３１の８...
〇…美容室「ＭＩＮＧＬＥ（ミングル）函館店」（函館市花園町１の１５、...
○…「カフェ・パニーノ」（函館市鍛治１の４７の８、鍛治温泉近く）がこ...
○…「成吉思汗物語らむ若 五稜郭」（函館市本町９の２８...
○…サッポロビール（東京）は、テレビアニメ「ゴールデンカムイ」とタイ...
○…「ソーホーニューヨーク ヘアサロン」の美原店がこのほど、五稜郭店...
函館軟野連あさ野球...
【福島】町教委は、福島町白符で今月２日に７０代女性がヒグマに襲われ遺...
函館市湯川町１の「花びしホテル」（西村有人社長）は、「北海道・北東北...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...