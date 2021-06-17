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○…「ネパールインドレストラン ラーニキッチン昭和店」がこのほど、函...
○…「炭火居酒屋まいった」（森恵店長）がこのほど、函館市本通２の２の...
○…「焼肉物語 牛若」が直営する精肉店「肉ＬＡＢＯ Ｗ...
○…「函館とんき大門店」（函館市松風町５の１３、大門グ...
○…カゴメ（愛知）は、野菜と果実１００％クラフトジュース「ＧＲＥＥＮ...
○…「中華料理 壹龍火（いちりゅうか）」がこのほど、函...
○…アサヒ飲料（東京）は、「アサヒ十六茶旬素材ブレンド」を発売した＝...
○…「らーめん大和屋」（松本一宣店主）がこのほど、函館...
〇…健康関連サービスを展開するＨＡＰＰＩＮＥＳＳ（函館市西桔梗町、伊...
○…「ジンギスカン テムジン」（函館市湯川町１の２９の...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
【小樽、赤井川】高体連道大会のサッカーは１６日、小樽市と後志管内赤井...
【室蘭】陸上は１６日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で第２日を行った...
【写真特集】高体連サッカー全道大会２日目・函大谷（１６日）...
【写真特集】高体連サッカー全道大会２日目・函大有斗（１６日）...
フルート奏者、池田桂子さんによる函館で初のソロコンサート「風の語らい...
女子プロレス団体「スターダム」の函館大会が、２７日午後３時から函館ア...
函館市企業局交通部によると、函館市電の５月の乗客数は前年同月比６０％...
【写真特集】高体連陸上全道大会２日目（１６日） ...