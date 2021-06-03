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○…「カフェ＆パンケーキグラム ベイエリア函館店」（函...
○…「クロマグロ専門工房 鮪斗（ゆうと）」（函館市昭和...
○…キリンビール北海道統括本部（札幌）は、１日から「キ...
○…パン屋「ＬＡ・ＮＡＴＵＲＥ（ラ・ナチュール）」（民谷貴彦社長）が...
○…「ｙｏｇａ教室トゥラシー」がこのほど、函館市川原町１８の２、ユー...
○…「香邸（かおりサロン）杉並」（函館市杉並町４の２９、遺愛女子中学...
○…函館市五稜郭町の「ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＫＯＹＡ」（神垣修二代表）...
○…「横浜家系ラーメンおばら家鍛治店」（小原伸哉社長）...
○…アサヒビール（東京）は、「アサヒスーパードライ北海...
○…知内町小谷石地区にある「民宿ムラカミヤ」（知内町小...
【知内】町は１日、漁業資源を増やすため「豊かな北の漁場を取り戻せ！水...
昨年新設された「プログラミング能力検定」（同検定協会主催）で、函館市...
深瀬医院（深瀬晃一院長）は新型コロナウイルスワクチンをより効率的、安...
渡島総合振興局は２日、新型コロナウイルス患者急増に対応した道南２棟目...
函館水産高校（亀山喜明校長）で１日、今年度の「ひまわりプロジェクト」...
函館市は、例年４月以降に開設している市の公園などの水遊び場について、...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２日、活動報告のため函館新聞...
◇転任あいさつ ＮＴＴ東日本北海道南支店長 立田...
函館市はもとより道南に朗報が届いてから、１週間が過ぎた。それはコロナ...
七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙代表）は７月３、４の両日、函館ゆかりの歌...