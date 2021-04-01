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○…「串しや板屋（ばんや）」（板東憲臣店主）がこのほど、函館市柏木町...
○…「焼肉伽耶（カヤ）」（金田栄子社長）がこのほど、函館市亀田本町３...
○…「カフェ・レストラン ペリーズバー」（函館市松陰町１の７）は、手...
○…２５日に開店６周年を迎える「手づくりパンの家ムックル」（函館市千...
○…ＪＴ（東京）は国内で高い人気を集めるメビウスブラン...
○…「アグヘアージズ函館日吉店」（川端海斗エリアマネージャー）がこの...
○…和・洋菓子店「はこだて柳屋」（函館市万代町３の１３...
○…ドライヘッドスパサロン「マノディナーロ」がこのほど...
○…カゴメ（愛知）は、「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ ビタミンス...
○…「焼肉レストラン一心亭函館中道店」がこのほど、函館...
函館大付属有斗高校サッカー部ＯＢは、在校生により良い環境で部活動に打...
市立函館保健所は３月３１日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイル...
市立函館高校などで校長を務めた森武さん（７２）＝函館市在住＝が自身の...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は１日から、災害や事故などで多数の傷...
函館市は１日から、市内の商店や飲食店で使えるプレミアム付き商品券の購...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３月２６日、２月にスタートしたオン...
道南の建築板金業者３８社でつくる函館建築板金事業協同組合（平田昭市代...
函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
渡島総合振興局（４月１日） 転出...