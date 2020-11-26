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○…アサヒビール（東京）は、旬の国産果実の果汁を使用した限定商品を季...
○…「オーサカ鉄板ＳＨＯＷ ハイ！ちゃん」がこのほど、...
○…ＪＴ（東京）は低温加熱型の加熱式たばこ用デバイス「...
○…「牛たん専門店 進ｓｈｉｎ」（函館市梁川町１８の１...
○…「地酒・ワイン屋 みのや」（函館市昭和１の２６の２３、桐花通沿い...
○…「スープカレー＆ルーカレー ロケットカレー函館本町...
〇…「焼肉レストラン一心亭」（函館市広野町５の２、ロー...
○…函館に店を構えて５０年の老舗店「元祖みそカレーラーメンの店 満龍...
○…１９４６年創業の和菓子販売会社「宗家源吉兆庵」（東京）は、秋冬限...
○…「函館中華レストラン杏梨（あんりん）」（函館市湯川...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
【木古内】函館開発建設部の工事の受注業者でつくる「第３工務課安全連絡...
飲食店経営のタクエイ（北斗市追分３、澤田和子代表）は１２月１日、函館...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作...
函館在住の画家、小原雅夫さん（７２）がフランス・パリで毎年２月に開か...
遺愛女子中学高校（福島基輝校長）と函館白百合学園中学高校（高橋眞理子...
【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...