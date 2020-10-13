この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…函館市内で高齢者デイや放課後等デイを運営する「ハーブ・ゼーリヒカ...
○…ランニング特化型のトレーニング指導を行う「ランナー...
○…キリンビール（東京）は「一番搾り」ブランドから「キ...
○…今年４月からシエスタハコダテに期間限定出店していた...
○…「オジオデザイン」のアートギャラリー「クアドロ」が...
○…「パティスリー イグレック」（北斗市久根別２の３の１７、渡島信用...
○…アサヒ飲料（東京）は、乳性飲料「『カルピス』由来の...
○…「フナヨイカヤックス」（長谷部光徳代表）がこのほど、七飯町緑町２...
〇…「本町 大人の和料理 あき山」（函館市本町２１の１、ホテル法華ク...
〇…「カラオケ館函館五稜郭店」（函館市本町８の１９、東...
函館市文学館は１０日、第２回文学の夕べ「小さなコラムと１冊の本～戦後...
函館市元町の観光名所で国の重要文化財に指定されている「函館ハリストス...
函館市は、１０月の「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間...
【森】１１日投開票の町長選で初当選した岡嶋康輔氏（４１）は１２日、町...
２０１２年以来８年ぶりの選挙となった森町長選は、若さと行動力をアピー...
８年ぶりの森町長選で初当選を果たした岡嶋康輔氏に勝因や町政への抱負を...
【苫小牧】大学野球の北海道地区王座決定戦が１２日、苫小牧市のとましん...
国勢調査票の回収が芳しくないようだ。あまりの低率に、国は当初計画で７...
函館市は１２日、２０２０年市文化賞に道南歌人協会（齊藤サダ会長）と北...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を後押しする各種団体が企...