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○…ランニング特化型のトレーニング指導を行う「ランナー...
○…今年４月からシエスタハコダテに期間限定出店していた...
○…「オジオデザイン」のアートギャラリー「クアドロ」が...
○…「パティスリー イグレック」（北斗市久根別２の３の１７、渡島信用...
○…アサヒ飲料（東京）は、乳性飲料「『カルピス』由来の...
○…「フナヨイカヤックス」（長谷部光徳代表）がこのほど、七飯町緑町２...
〇…「本町 大人の和料理 あき山」（函館市本町２１の１、ホテル法華ク...
〇…「カラオケ館函館五稜郭店」（函館市本町８の１９、東...
〇…「めん処 はなぶさ」（函館市上湯川町４６の５、セブ...
○…「はこだて鮨金総本店」（函館市松風町７の１８、大門横丁近く）は、...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...