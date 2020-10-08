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○…「オジオデザイン」のアートギャラリー「クアドロ」が...
○…「パティスリー イグレック」（北斗市久根別２の３の１７、渡島信用...
○…アサヒ飲料（東京）は、乳性飲料「『カルピス』由来の...
○…「フナヨイカヤックス」（長谷部光徳代表）がこのほど、七飯町緑町２...
〇…「本町 大人の和料理 あき山」（函館市本町２１の１、ホテル法華ク...
〇…「カラオケ館函館五稜郭店」（函館市本町８の１９、東...
〇…「めん処 はなぶさ」（函館市上湯川町４６の５、セブ...
○…「はこだて鮨金総本店」（函館市松風町７の１８、大門横丁近く）は、...
○…コカ・コーラシステムは、カフェで飲むような豊かなミ...
○…１０月で５周年を迎える人気店「エステティックサロン ナトゥーラ」...
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」のモニター...
函館北美原小学校（新谷公康校長、児童６４４人）の学校給食に７日、新メ...
はこだて観光大使で苫小牧市を拠点に活動するシンガーソングライター、か...
――出馬の動機は。 森町の閉塞感、停滞感を改善したいと思ったのが一...
函館アリーナで４日に開かれたハンドボール日本リーグの試合は、他県で予...
函館文化会（金山正智会長）は７日、郷土史研究家を顕彰する今年の神山茂...
「縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト」（山田かおり代表）は、渡島・桧山管内...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は１４日から、市総合福...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...